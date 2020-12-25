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Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування стосовно ексзаступника глави МВД

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування стосовно ексзаступника глави МВД

“Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, який наразі переховується від органів слідства та суду”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ексзаступнику міністра інкриміновано вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній президент Віктор Янукович та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також теракт (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України).

“Зазначене рішення дозволить проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)”, — додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, а 23 грудня — суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Олександра Якименка.

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