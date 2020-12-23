Справи Майдану: суд дав дозвіл на заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України та його першого заступника, міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч.1 ст. 408 КК України).

Додамо, що в 2018 році суд уже надавав дозвіл на заочне слідство стосовно ексглави СБУ Якименка.

Тоді стало відомо, що у "справі розстрілів на Майдані" фігурують шестеро осіб — експрезидент Янукович, колишній голова СБУ — Якименко, його заступник Тоцький, ексміністр внутрішніх справ Захарченко, і його заступники Федчук та Ратушняк.

Нагадаємо, 15 грудня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.