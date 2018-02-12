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У “справі розстрілів на Майдані” фігурують шестеро осіб — ГПУ

У “справі розстрілів на Майдані” фігурують шестеро осіб — ГПУ

Київ • УНН

 • 10336 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На сьогодні у “справі розстрілів на Майдані” фігурують шестеро осіб, стосовно трьох вже проводяться спеціальні досудові розслідування. Про це під час брифінгу заявив прокурор ГПУ Яніс Сімонов, передає кореспондент УНН.

“У цьому кримінальному провадженні є не тільки Янукович (справи вбивств на Майдані — ред.) а взагалі 6 осіб. Це він (В.Янукович — ред.), колишній голова СБУ — Якименко, його заступник Тоцький, екс-міністр внутрішніх справ Захарченко, і його заступники Федчук та Ратушняк. На сьогоднішній момент ми вже отримали дозвіл на проведення спеціального розслідування Якименко і Тоцького, і ось 7 лютого ми отримали дозвіл щодо проведення спеціального досудового розслідування відносно Януковича. Це робиться, щоб в правовому полі проводити досудове розслідування в зв’язку з тим, що ця особа не перебуває на територій України і не може бути притягнута до відповідальності”, — завив Я.Сімонов.

Він додав, що до клопотання стосовно спеціального розслідування відносно В.Януковича додано 92 томи, в яких підтверджується “спосіб організації злочинів, та відповідні наслідки”.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що заочний суд над колишнім головою Служби безпеки України Олександром Якименком та колишнім головою Міністерства внутрішніх справ України Віталієм Захарченком у справі розстрілу активістів на Майдані розпочнеться цього року.

Українські Національні Новини

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