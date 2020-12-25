Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-заместителя главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
“Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, который сейчас скрывается от органов следствия и суда”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-заместителю министра инкриминируется совершение с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группировки, в которую входили бывший президент Виктор Янукович и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконное препятствование проведению сборов, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины).
“Указанное решение позволит проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)”, — добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, 15 декабря Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, а 23 декабря — суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко.