Дела Майдана: за привлечение невиновных к ответственности будут судить экс-прокурора и следователя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлены в суд обвинительные акты в отношении бывшего прокурора и следователя, которые в 2014 году привлекли к ответственности заведомо невиновных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
“Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлены в суд обвинительные акты по действующему адвокату — бывшего прокурора отдела прокуратуры г. Киева, а также экс-следователя районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве”, — говорится в сообщении.
Установлено, что бывший прокурор 18 февраля 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем к протестующим была незаконно применена мера пресечения — содержание под стражей.
Кроме того, экс-следователь 18 февраля 2014 года безосновательно и незаконно задержал участника акции протеста. В дальнейшем задержанному было сообщено о подозрении в массовых беспорядках и незаконно применена мера пресечения — содержание под стражей.
Так, бывший прокурор обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 УК).
Экс-следователю районного управления ГУ МВД Украины инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти и служебных полномочий, служебный подлог, а также заведомо незаконное задержание (ч. 2 ст. 28 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК).
Напомним, 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, а 23 декабря — суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко.
Позже Суд позволил специальное досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Украины.