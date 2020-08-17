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Справи Майдану: ексслідчого міліції судитимуть за переслідування протестувальників

Справи Майдану: ексслідчого міліції судитимуть за переслідування протестувальників

Київ • УНН

 • 13072 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Колишнього слідчого міліції судитимуть за переслідування протестувальників, а стосовно іншого правоохоронця - завершено розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"...завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діючого адвоката – колишнього слідчого районного управління Головного управління МВС України в Києві", - йдеться в повідомленні.

Так, підозрюваному інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів; зловживання службовим становищем; службове підроблення; завідомо незаконне затримання; а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

За даними слідства, 21 січня 2014 року колишній правоохоронець з метою перешкоджання акціям протесту, за відсутності будь-яких доказів незаконно затримав за нібито масові заворушення, склав і підписав повідомлення про підозру учаснику акцій протесту.

"Слідчий вдався до службового підроблення та в подальшому подав до районного суду м. Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом було протиправно задоволено", - зазначили в ОГП.

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Крім того, як повідомляється, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно іншого колишнього старшого слідчого одного із районних управлінь Головного управління МВС України в Києві. Як встановило слідство, упродовж лютого 2014 року він безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту.

"Також правоохоронець подав до суду клопотання про обрання стосовно цих завідомо невинних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ці клопотання також протиправно були задоволені судом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут", підозрюваного у неправдивих свідченнях про участь активіста у масових заворушеннях.

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