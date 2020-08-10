Справи Майдану: ексберкутівця судитимуть за неправдиві свідчення про активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у Дніпропетровській області, якого підозрюють у неправдивих свідченнях про участь активіста у масових заворушеннях. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що експравоохоронцю інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, а також надання завідомо неправдивого показання, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).
"Слідством встановлено, що 22 січня 2014 року колишній "беркутівець" перешкоджав проведенню зборів та мітингів на вул. Грушевського у м. Києві та для штучного створення доказів вчинення активістом злочину, будучи допитаним слідчим у якості свідка, надав завідомо неправдиві показання про те, що потерпілий нібито брав участь у масових заворушеннях", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у місті Києві.