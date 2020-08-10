Дела Майдана: экс-беркутовца осудят за ложные показания по поводу активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, которого подозревают в ложных показаниях об участии активиста в массовых беспорядках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"За процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего милиционера батальона милиции особого назначения "Беркут", подчиненного главному управлению МВД Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что экс-правоохранителю инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, а также предоставление заведомо ложного показания, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).
"Следствием установлено, что 22 января 2014 года бывший "беркутовец" препятствовал проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения активистом преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что пострадавший якобы участвовал в массовых беспорядках", - отмечается в сообщении.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве.