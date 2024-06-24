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Справа Януковича про розстріл на Майдані: суд переніс підготовче засідання на 7 серпня

Київ • УНН

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Суд переніс на 7 серпня підготовче засідання у справі проти експрезидента Януковича і колишніх посадових осіб у зв'язку з розстрілами на Майдані в 2014 році.

Справа Януковича про розстріл на Майдані: суд переніс підготовче засідання на 7 серпня

Броварський міськрайонний суд переніс на 11 годину 7 серпня підготовче засідання у справі проти експрезидента Віктора Януковича і представників його силового блоку за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану, повідомили у понеділок у суді, пише УНН.

Деталі

Як вказали у суді, 24 червня 2024 року відбулося перше підготовче судове засіданняу кримінальному провадженні за обвинуваченням експрезидента Віктора Януковича, а також експосадовців Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка, Валерія Мазана, Петра Федчука, Сергія Кусюка, Олександра Якименка, Станіслава Шуляка, Володимира Тоцького, Павла Лебедєва у перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників у лютому 2014 року.

У зв'язку з тим, що у судове засідання з'явилися не всі учасники справи (у тому числі обвинувачені), підготовче судове засідання відкладено на 07 серпня 2024 року 11:00", - повідомили у суді.

Резервні дати засідань, як вказано, - 20 вересня 2024 року 11:00, 30 вересня 2024 року 10:00.

Доповнення

ДБР торік у жовтні завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт було направлено до суду.

У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці, серед яких експрезидент.

Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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