Броварской горрайонный суд перенес на 11 часов 7 августа подготовительное заседание по делу против экс-президента Виктора Януковича и представителей его силового блока по обвинению в организации разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года во время Майдана, сообщили в понедельник в суде, пишет УНН.

Детали

Как указали в суде, 24 июня 2024 года состоялось первое подготовительное судебное заседанияв уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича, а также экс-должностных лиц Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка, Валерия Мазана, Петра Федчука, Сергея Кусюка, Александра Якименко, Станислава Шуляка, Владимира Тоцкого, Павла Лебедева в препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в феврале 2014 года.

"В связи с тем, что в судебное заседание явились не все участники дела (в том числе обвиняемые), подготовительное судебное заседание отложено на 07 августа 2024 года 11:00", - сообщили в суде.

Резервные даты заседаний, как указано, - 20 сентября 2024 года 11:00, 30 сентября 2024 года 10:00.

Дополнение

ДБР в октябре прошлого года завершило расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт был направлен в суд.

В совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы - бывшие чиновники, среди которых экс-президент.

Максимальное наказание за названные преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.