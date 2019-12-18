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Справа вбивства Шеремета: захист Антоненка подав апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Захист подав апеляційну скаргу щодо тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Антоненка Костянтин Татарченко.

"Так, до Київського апеляційного суду", - сказав Татарченко, відповідаючи на питання, чи подали апеляційну скаргу.

Також адвокат Татарченко розповів журналісту УНН, що Антоненко відмовився давати свідчення слідчому в ізоляторі тимчасового тримання у справі вбивства Павла Шеремета.

"Ми вважаємо доречним давати свідчення в суді…Тому він частково надав пояснення щодо непричетності до вчинення кримінального правопорушення. За інших обставин ми будемо надавати свідчення виключно в суді", - сказав адвокат.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремета.

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