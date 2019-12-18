Дело убийства Шеремета: защита Антоненко подала апелляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Защита подала апелляционную жалобу относительно содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Антоненко Константин Татарченко.
"Да, в Киевский апелляционный суд", - сказал Татарченко, отвечая на вопрос, подали ли апелляционную жалобу.
Также адвокат Татарченко рассказал журналисту УНН, что Антоненко отказался давать показания следователю в изоляторе временного содержания по делу убийства Павла Шеремета.
"Мы считаем уместным давать показания в суде... Поэтому он частично предоставил объяснение непричастности к совершению уголовного преступления. При других обстоятельствах мы будем давать показания только в суде", - сказал адвокат.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.