Справа "українських диверсантів": місце перебування Дудки та Бессарабова невідоме
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Місце перебування засуджених у "справі українських диверсантів" севастопольців Володимира Дудки й Олексія Бессарабова залишається невідомим. Про це повідомляє УНН із посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Місце перебування засуджених у "справі українських диверсантів" севастопольців Володимира Дудки і Олексія Бессарабова залишається невідомим", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, родичі Володимира Дудки також не знають, де він перебуває в даний час і переживають за його здоров'я.
"Більше ніж місяць не знаю, що з татом, не знаю, як його здоров'я, не знаю, де він. Чи є у нього ліки, чи є їжа. Останнє, що він сказав на зустрічі з адвокатом, що його мучать постійні болі в шлунку і внизу живота, і тиск", - цитують правозахисники допис сина Дудки Іллі Кавернікова у Facebook.
Нагадаємо, у квітні підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, які звинувачуються в "підготовці диверсій в Криму", до 14 років позбавлення волі кожного.