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Дело "украинских диверсантов": место пребывания Дудки и Бессарабова неизвестно

Киев • УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Место пребывания осужденных по "делу украинских диверсантов" севастопольцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова остается неизвестным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Дело "украинских диверсантов": место пребывания Дудки и Бессарабова неизвестно

"Место нахождения осужденных по" делу украинских диверсантов "севастопольцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова остается неизвестным", - говорится в сообщении.

Кроме того, родственники Владимира Дудки также не знают, где он находится в настоящее время и переживают за его здоровье.

"Более месяца не знаю, что с папой, не знаю, как его здоровье, не знаю, где он. Есть ли у него лекарства, есть ли пища. Последнее, что он сказал на встрече с адвокатом, что его мучают постоянные боли в желудке и внизу живота, и давление", - цитируют правозащитники сообщение сына Дудки Ильи Каверникова в Facebook.

Напомним, в апреле подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые обвиняются в "подготовке диверсий в Крыму", к 14 годам лишения свободы каждого.

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