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Справа серійного вбивці на Кіпрі: знайдено тіло 7 жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. На Кіпрі знайдено тіло сьомої жертви серійного вбивці, справа якого викликала в країні великий резонанс, пише УНН з посиланням на матеріал агентства DW.

Справа серійного вбивці на Кіпрі: знайдено тіло 7 жертви

Як повідомляє кіпрська державна медіакомпанія RIK в четвер, 13 червня, аквалангісти напередодні виявили тіло шестирічної дівчинки в кар’єрному озері поблизу невеликого населеного пункту Кісліатос. Останки знаходилися у валізі, наповненому бетоном. Пошуки тривали майже два місяці і були ускладнені, зокрема, дуже поганою видимістю, пов’язаною з великою кількістю хімікатів у воді.

14 квітня туристи випадково знайшли в покинутій шахті тіло першої жертви. Підозрюваний був затриманий через п’ять днів. Ним виявився 35-річний кіпрський військовослужбовець, який пізніше зізнався у вбивстві семи человк — п’яти домробітниць, які приїхали з країн Азії та Румунії і дочок двох з них. При цьому перше вбивство було скоєне в 2016 році. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного, так як він спілкувався зі своїми жертвами в інтернеті.

Справа викликала високий суспільний резонанс. Правоохоронні органи звинуватили в тому, що вони зволікали з пошуком жінок, тому що ті були іноземними хатніми робітницями. На тлі скандалу в травні міністр юстиції Кіпру Іонас Ніколу був змушений подати у відставку.

Нагадуємо, у лютому американський в’язень зізнався в 90 вбивствах. Він намалював своїх жертв з пам’яті — і ФБР опублікувало портрети в надії їх впізнати.

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