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ФБР опубліковало портрети жінок, які намалював ув'язнений, що зізнався у 90 вбивствах

ФБР опубліковало портрети жінок, які намалював ув'язнений, що зізнався у 90 вбивствах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Американський в’язень зізнався в 90 вбивствах. Він намалював своїх жертв з пам’яті — і ФБР опублікувало портрети в надії їх впізнати, передає УНН з посиланням на CNN.

У США серійний вбивця Семюел Літтл, який відбуває довічний термін, зізнався в 90 нерозкритих вбивствах, скоєних багато десятиліть тому. Тепер ФБР намагається впізнати його жертв — за допомогою малюнків, зроблених вбивцею з пам’яті. Якщо показання 78-річного Літтла підтвердяться, він виявиться на першому місці в списку серійних вбивць США за кількістю жертв.

Семюел Літтл відбуває довічне тюремне ув’язнення за три вбивства. У 2012 році він був заарештований в штаті Кентуккі в притулку для безхатченків у справі про продаж наркотиків — стандартний в таких випадках аналіз ДНК показав, що він міг бути причетний до трьох вбивств, скоєних в Лос-Анджелесі в кінці 1980-х. На суді Літтл відмовився визнати свою провину, але доказів виявилося достатньо, щоб засудити його до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення.

Після вироку справу Літтла вивчили співробітники відділу ФБР, що спеціалізується на виявленні зв’язку між уже спійманими злочинцями і нерозкритими справами. Вони виявили схожість обставин трьох вбивств, скоєних Літтлом, з обставинами, при яких були вбиті ще декілька людей в 1970-і роки. Слідство уклало угоду з ув’язненим — він погодився дати свідчення в обмін на можливість змінити в’язницю, де він відбуває покарання.

До листопада 2018 року Літтл взяв на себе відповідальність за 90 вбивств, скоєних в період з 1970 по 2005 рік по всій країні — від Флориди і округу Колумбія до Каліфорнії. На сьогоднішній день ФБР вдалося підтвердити зв’язок Літтла з 34 вбивствами. За одне з них злочинця вже встигли засудити — у грудні він отримав ще один довічний термін в Техасі за вбивство, вчинене в 1994 році.

13 лютого ФБР виклало у відкритий доступ портрети 16 ймовірних жертв Літтла — незважаючи на значний термін, що минув після вбивств, злочинець зміг намалювати їх з пам’яті. У бюро сподіваються, що це допоможе встановити особи когось із них: раніше два аналогічних малюнка Літтла, показані в ході розслідування жителям міст, де було скоєно злочини, вже допомогли впізнати жертв.

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