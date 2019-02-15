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ФБР опубликовало портреты женщин, которые нарисовал заключенный, признавшийся в 90 убийствах

ФБР опубликовало портреты женщин, которые нарисовал заключенный, признавшийся в 90 убийствах

Киев  •  УНН

 • 24205 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Американский заключенный признался в 90 убийствах. Он нарисовал своих жертв из памяти — и ФБР опубликовало портреты в надежде их опознать, передает УНН со ссылкой на CNN.

В США серийный убийца Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок, признался в 90 нераскрытых убийствах, совершенных много десятилетий назад. Теперь ФБР пытается опознать его жертв — с помощью рисунков, сделанных убийцей по памяти. Если показания 78-летнего Литтла подтвердятся, он окажется на первом месте в списке серийных убийц США по количеству жертв.

Сэмюэл Литтл отбывает пожизненное тюремное заключение за три убийства. В 2012 году он был арестован в штате Кентукки в приюте для бездомных по делу о продаже наркотиков — стандартный в таких случаях анализ ДНК показал, что он мог быть причастен к трем убийствам, совершенным в Лос-Анджелесе в конце 1980-х. На суде Литтл отказался признать свою вину, но доказательств оказалось достаточно, чтобы приговорить его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

После приговора дело Литтла изучили сотрудники отдела ФБР, специализирующегося на выявлении связи между уже пойманными преступниками и нераскрытыми делами. Они обнаружили сходство обстоятельств трех убийств, совершенных Литтлом, с обстоятельствами, при которых были убиты еще несколько человек в 1970-е годы. Следствие заключило сделку с заключенным — он согласился дать показания в обмен на возможность сменить тюрьму, где он отбывает наказание.

К ноябрю 2018 года Литтл взял на себя ответственность за 90 убийств, совершенных в период с 1970 по 2005 год по всей стране — от Флориды и округа Колумбия в Калифорнию. На сегодняшний день ФБР удалось подтвердить связь Литтла с 34 убийствами. За одно из них преступника уже успели осудить — в декабре он получил еще один пожизненный срок в Техасе за убийство, совершенное в 1994 году.

13 февраля ФБР выложило в открытый доступ портреты 16 предполагаемых жертв Литтла — несмотря на значительный срок, прошедший после убийств, преступник смог нарисовать их по памяти. В бюро надеются, что это поможет установить личности кого-то из них: ранее два аналогичных рисунка Литтла, показанные в ходе расследования жителям городов, где были совершены преступления, уже помогли опознать жертв.

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