У США засуджений зізнався у вбивстві 90 людей

Про зізнання Літтла повідомило Федеральне бюро розслідувань. У 2012 році його заарештували у штаті Кентуккі та екстрадували до Каліфорнії за звинуваченням, пов’язаним із наркотиками. Тоді ж поліція Лос-Анджелеса зіставила ДНК Літтла з матеріалом, який виявили на тілах трьох жертв, убитих у період із 1987-го по 1989-й роки — справи із того часу залишалися нерозкритими. У всіх трьох випадках жінок побили і задушили. Тіла поліцейські знайшли у різних місцях — на звалищі, в гаражі і просто на алеї. У 2014-му Літтла засудили до трьох довічних ув’язнень.

Розкрити інші злочини Літтла допомогло те, що поліція Лос-Анджелеса звернулася до бази даних ФБР, що стосується насильницьких і сексуальних злочинів, під назвою ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program). ФБР виявила безліч інших вбивств зі схожим почерком. Одне з них підтвердилось також через ДНК. Йшлося про жертву з Одеси, штат Техас. Допитувати Літтла поїхав техаський рейнджер Джеймс Холланд, фахівець з нерозкритих справ. Йому-то Літтл, який відбуває покарання в Каліфорнії, і зізнався в інших злочинах, сподіваючись змінити в’язницю в обмін на інформацію.

Літтла перевели із каліфорнійської в’язниці до техаської, як він і хотів. Стан здоров’я чоловіка важкий, і у ФБР вважають, що він, скоріше за все, помре в техаській в’язниці.

Як раніше інформував УНН, у Києві 26 листопада було засуджено серійного вбивцю до довічного позбавлення волі.