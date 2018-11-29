В США осужденный признался в убийстве 90 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103447 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145404 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141259 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134816 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127532 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США осужденный признался в убийстве 90 человек

В США осужденный признался в убийстве 90 человек

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. 78-летний американец Сэмюэл Литтл, который отбывает пожизненный срок за три убийства, признался в убийстве 90 человек 35 лет. Если его вина подтвердится, он окажется самым страшным серийным убийцей за всю американскую историю, передает УНН со ссылкой на Би-би-си.

О признании Литтла сообщило Федеральное бюро расследований. В 2012 году Литтла арестовали в Кентукки и экстрадировали в Калифорнию по обвинению, связанному с наркотиками. Тогда же полиция Лос-Анджелеса сопоставила ДНК Литтла с материалом, обнаруженным на телах трех жертв, убитых в период с 1987-го по 1989-й годы - дела с тех пор оставались нераскрытыми. Во всех трех случаях женщин избили и задушили. Тела полицейские нашли в разных местах - на свалке, в гараже и просто на аллее. В 2014-м Литтла приговорили к трем пожизненным заключениям.

Раскрыть остальные преступления Литтла помогло то, что полиция Лос-Анджелеса обратилась к базе данных ФБР, касающейся насильственных и сексуальных преступлений, под названием ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program). ФБР обнаружила множество других убийств с похожим почерком. Одно из них подтвердилось также через ДНК. Речь шла о жертве из Одессы, штат Техас. Допрашивать Литтла поехал техасский рейнджер Джеймс Холланд, специалист по нераскрытым делам. Ему-то Литтл и признался в остальных преступлениях. Ему-то Литтл, который отбывает наказание в Калифорнии, и признался в других преступлениях, надеясь изменить тюрьму в обмен на информацию.

Литтла перевели из калифорнийской тюрьмы в техасской, как он и хотел. Состояние здоровья мужчины тяжелое, и в ФБР считают, что он, скорее всего, умрет в техасской тюрьме.

Как ранее информировал УНН, в Киеве 26 ноября было осуждено серийного убийцу к пожизненному лишению свободы.

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