В США осужденный признался в убийстве 90 человек

О признании Литтла сообщило Федеральное бюро расследований. В 2012 году Литтла арестовали в Кентукки и экстрадировали в Калифорнию по обвинению, связанному с наркотиками. Тогда же полиция Лос-Анджелеса сопоставила ДНК Литтла с материалом, обнаруженным на телах трех жертв, убитых в период с 1987-го по 1989-й годы - дела с тех пор оставались нераскрытыми. Во всех трех случаях женщин избили и задушили. Тела полицейские нашли в разных местах - на свалке, в гараже и просто на аллее. В 2014-м Литтла приговорили к трем пожизненным заключениям.

Раскрыть остальные преступления Литтла помогло то, что полиция Лос-Анджелеса обратилась к базе данных ФБР, касающейся насильственных и сексуальных преступлений, под названием ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program). ФБР обнаружила множество других убийств с похожим почерком. Одно из них подтвердилось также через ДНК. Речь шла о жертве из Одессы, штат Техас. Допрашивать Литтла поехал техасский рейнджер Джеймс Холланд, специалист по нераскрытым делам. Ему-то Литтл и признался в остальных преступлениях. Ему-то Литтл, который отбывает наказание в Калифорнии, и признался в других преступлениях, надеясь изменить тюрьму в обмен на информацию.

Литтла перевели из калифорнийской тюрьмы в техасской, как он и хотел. Состояние здоровья мужчины тяжелое, и в ФБР считают, что он, скорее всего, умрет в техасской тюрьме.

Как ранее информировал УНН, в Киеве 26 ноября было осуждено серийного убийцу к пожизненному лишению свободы.