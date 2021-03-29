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Справа Scania проти "Журавлини" показала, що українські інвестори у держави не в пріоритеті – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Пріоритетом держави повинен бути захист вітчизняного інвестора. Окремі розвинуті країни вважають це справою національної безпеки. Тому у зв’язку зі слабкістю української влади в цьому питанні політична, економічна та медійна підтримка завжди на боці іноземних донорів і інвесторів, які мають більше можливостей в Україні щодо свого захисту, як і сталося у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania та українського підприємства "Журавлина". Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Віктор Медвідь.

Цитата:

"Безумовно, пріоритетом має бути захист вітчизняного інвестора, і у більшості держав за кордоном так і є. Там навіть є застереження щодо залучення іноземних інвесторів у різні проекти, відкриття бізнесу. Навіть придбати землю або об’єкти нерухомості компаніям, які є іноземні, досить складно. Так у багатьох розвинених державах: США, Ізраїлі, Японії. Це питання національної безпеки", - зауважив експерт.

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Деталі

У зв'язку з відсутністю пріоритизації державної політики для вітчизняного інвестора, більшість із них не вважає за потрібне вкладати наявні кошти в подальший розвиток свого бізнесу та створення нових робочих місць, вважає Віктор Медвідь.

"У нас, на жаль, немає в пріоритеті вітчизняного інвестора. У нас склалася ситуація, коли ми підтримуємо переважно іноземні інвестиції. Це пов'язано з тим, що наші чиновники кволо працюють з вітчизняними інвесторами. Вони ставляться до наших інвесторів як до дійної корови. (…) І це, безумовно, відлякує вітчизняних інвесторів: вони не вбачають перспективи в інвестуванні та сьогодні переважна більшість з них лишає бізнес, виводить гроші за кордон. Наші бюрократи-чиновники не бачать інвестиційного потенціалу у внутрішньому інвесторі. Тому і розробляють основні пропозиції саме для іноземних інвесторів, хоча це є не дуже добре", - наголосив економічний експерт.

Показово ця проблема простежується на прикладі конфлікту Scania та українського підприємства "Журавлина", коли шведський інвестор отримав всебічну політичну підтримку, зазначив експерт.

"У зв’язку зі слабкістю самої влади, яка орієнтована на підтримку закордонних донорів, відповідні групи, маючи сильні можливості лобіювання (і через посольство, і через піар-компанії, грантові організації, профільні асоціації), мають суттєву економічну, політичну та медійну підтримку. (…) Відповідно, міжнародні інвестори відчувають тут більше можливостей щодо захисту, у порівнянні з внутрішнім інвестором, і більш вільно апелюють до органів державної влади та часто це переходить навіть за етичні рамки", - впевнений Віктор Медвідь.

Контекст

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” триває судовий процес. Під час нього Scania Україна влаштували безплатний тест-драйв народним депутатам від “Слуги народу”, зокрема голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. 

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов після візиту до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна невдовзі заявив, що готовий відвідати другу сторону судового конфлікту заради неупередженості. Окремо власник українського підприємства Олег Політило запросив на своє підприємство голову ТСК Галину Янченко. 

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