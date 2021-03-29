Дело Scania против "Журавлыны" показало, что украинские инвесторы у государства не в приоритете - эксперт

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"Безусловно, приоритетом должна быть защита отечественного инвестора, и в большинстве государств за рубежом так и есть. Там даже есть предупреждение по привлечению иностранных инвесторов в различные проекты, открытие бизнеса. Даже приобрести землю или объекты недвижимости компаниям, являющимся иностранными, достаточно сложно. Так во многих развитых государствах: США, Израиле, Японии. Это вопрос национальной безопасности", - отметил эксперт.

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Детали

В связи с отсутствием приоритизации государственной политики для отечественного инвестора, большинство из них не считает нужным вкладывать имеющиеся средства в дальнейшее развитие своего бизнеса и создание новых рабочих мест, считает Виктор Медведь.

"У нас, к сожалению, нет в приоритете отечественного инвестора. У нас сложилась ситуация, когда мы поддерживаем преимущественно иностранные инвестиции. Это связано с тем, что наши чиновники слабо работают с отечественными инвесторами. Они относятся к нашим инвесторам как к дойной корове. (...) И это, безусловно, отпугивает отечественных инвесторов: они не видят перспективы в инвестировании и сегодня подавляющее большинство из них оставляет бизнес, выводит деньги за границу. Наши бюрократы-чиновники не видят инвестиционного потенциала во внутреннем инвесторе. Поэтому и разрабатывают основные предложения именно для иностранных инвесторов, хотя это не очень хорошо", - отметил экономический эксперт.

Показательно эта проблема прослеживается на примере конфликта Scania и украинского предприятия "Журавлына", когда шведский инвестор получил всестороннюю политическую поддержку, отметил эксперт.

"В связи со слабостью самой власти, которая ориентирована на поддержку иностранных доноров, соответствующие группы, имея сильные возможности лоббирования (и через посольство, и через пиар-компании, грантовые организации, профильные ассоциации), имеют существенную экономическую, политическую и медийную поддержку. (...) Соответственно, международные инвесторы чувствуют здесь больше возможностей по защите, по сравнению со внутренним инвестором и более свободно апеллируют к органам государственной власти и часто это переходит даже за этические рамки", - уверен Виктор Медведь.

Контекст

Между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина и украинским предприятием "Журавлына" продолжается судебный процесс. Во время него Scania Украина устроили бесплатный тест-драйв народным депутатам от "Слуги народа", в частности главе Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов после визита к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина вскоре заявил, что готов посетить другую сторону судебного конфликта ради беспристрастности. Отдельно владелец украинского предприятия Олег Политыло пригласил на свое предприятие главу ВСК Галину Янченко.