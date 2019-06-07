Справа про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати в АП "фізично" ще не в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Справа щодо зникнення обладнання з ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента "фізично не прийшло" у Державне бюро розслідувань. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Фокус" перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.
Так, на запитання журналіста про те, чи почало вже Бюро розслідування щодо зникнення обладнання з ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента, Варченко зазначила, що "це розслідування розпочало Київське теруправління".
"Зараз його передали нам в Центральний апарат. Але фізично воно ще до нас не прийшло, ми чекаємо", - зазначила вона.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.
Після цього прес-секретар п'ятого Президента України Святослав Цеголко заявив, що техніка з ситуаційної кімнати Президента України була орендована на кошти Порошенко, а зараз її повернули орендодавцю.
У ДБР почали досудове розслідування щодо можливої втрати посадовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю.
Пізніше в ДБР викликали на допит прес-секретаря п'ятого президента України Петра Порошенка Святослава Цеголко в рамках цього розслідування.