Справа про держзраду: суд арештував керівника Миколаївської прокуратури без права внесення застави

Цитата

"Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Світланою Скрипченко обрано запобіжний захід керівнику Миколаївської окружної прокуратури, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що суд ухвалив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Повідомляється, що відповідно до матеріалів клопотання, останній надавав через третю особу представникам спеціальних служб РФ інформацію, що шкодить територіальній цілісності, суверенітету та недоторканості України.

"Підозрюваний частково визнав свою провину, зазначав, що надавав певну інформацію одному з блогерів у мережі Інтернет, публікації якого здались підозрюваному об’єктивними та актуальними. Інформацію він надавав для подальшого розміщення у вищезазначеному блогу", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури, його підозрюють у державній зраді.