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Дело о госизмене: суд арестовал руководителя Николаевской прокуратуры без права внесения залога

Киев • УНН

 • 159452 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центральный районный суд Николаева отправил под стражу без права внесения залога руководителя Николаевской окружной прокуратуры, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

Дело о госизмене: суд арестовал руководителя Николаевской прокуратуры без права внесения залога

Цитата

"Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева Светланой Скрипченко избрана мера пресечения руководителю Николаевской окружной прокуратуры, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что суд постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщается, что в соответствии с материалами ходатайства, последний предоставлял через третье лицо представителям специальных служб рф информацию, вредящую территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

"Подозреваемый частично признал свою вину, отмечал, что предоставлял определенную информацию одному из блогеров в сети Интернет, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными. Информацию он предоставлял для дальнейшего размещения в вышеупомянутом блоге", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, его подозревают в государственной измене.

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