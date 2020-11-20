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Справа "Повітряного експресу": ВАКС дослідив вже 36 томів доказів

Справа "Повітряного експресу": ВАКС дослідив вже 36 томів доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив вже 36 томів доказів сторони обвинувачення у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону" та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів держпідприємства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"20 листопада 2020 року за участі прокурора САП у ВАКС відбулось чергове засідання у справі стосовно виконувача обов’язків директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону", а також директора приватного підприємства, обвинувачених у заволодінні та розтраті 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Києвом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні суд продовжив дослідження письмових доказів та дослідив зокрема 3 томи матеріалів.

"Загалом у справі вже досліджено 36 томів доказів", - додається у повідомленні.

Наступне засідання заплановане на 4 грудня 2020 року.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді було розпочато дослідження доказів у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора державного підприємства “Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес“ та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону” та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства.

Як повідомлялося, йдеться про кримінальне провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" у сумі 127 млн гривень, отриманих державою за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та містом Київ.

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