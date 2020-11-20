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Дело "Воздушного экспресса": ВАКС исследовал уже 36 томов доказательств

Дело "Воздушного экспресса": ВАКС исследовал уже 36 томов доказательств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал уже 36 томов доказательств стороны обвинения по делу по обвинению исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств госпредприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"20 ноября 2020 года с участием прокурора САП в ВАКС состоялось очередное заседание по делу в отношении исполняющего обязанности директора Государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона", а также директора частного предприятия, обвиняемых в завладении и растрате 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании суд продолжил исследование письменных доказательств и исследовал в том числе 3 тома материалов.

"Всего по делу уже исследовано 36 томов доказательств", - добавляется в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 4 декабря 2020 года.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде было начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия.

Как сообщалось, речь идет об уголовном производстве по фактам завладения и растраты средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев.

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