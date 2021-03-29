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Справа Насірова: ВАКС дослідив ще три томи доказів

Справа Насірова: ВАКС дослідив ще три томи доказів

Київ • УНН

 • 12826 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив ще три томи письмових доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що 26 березня 2021 року у ВАКС відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення колишнього голови ДФС України та керівника Департаменту ДФС України.

Цитата

“Так, за результатами розгляду досліджено три томи доказів, наданих прокурором”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступне засідання заплановано на 9:00 31 березня 2021 року.

Доповнення

ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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