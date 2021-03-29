Дело Насирова: ВАКС исследовал еще три тома доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще три тома письменных доказательств по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщается, что 26 марта 2021 года в ВАКС состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины.
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“Так, по результатам рассмотрения исследованы три тома доказательств, предоставленных прокурором”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующее заседание запланировано на 9:00 31 марта 2021 года.
Дополнение
ВАКС начал исследования доказательств по делу Насирова в конце 2019 года.
Напомним, бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО “Фирма “Хас”, ООО “Карпатнадраинвест”, ООО “Надра Геоцентр”. Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.