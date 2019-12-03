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ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова

ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова

Київ • УНН

 • 15850 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“На засіданні розпочато дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення. Крім того, у суді було допитано одного зі свідків”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, заплановане на 9:15 11 грудня 2019 року.

Як вже повідомлялось, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова Державної фіскальної служби України протягом 2015 — 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8 скликання, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.

Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України.

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