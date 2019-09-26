ВСУ закрив провадження за позовом Насірова до ДФС України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Касаційний адміністративний суд Верховного суду України закрив провадження за позовом ексголови Державної фіксальної служби Романа Насірова до ДФС України щодо встановлення наявності та відсутності повноважень при розстроченні податкового боргу компаніям, що пов’язані з екснардепом Олександром Онищенком. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
“Після двох років судових розглядів Касаційним адміністративним судом Верховного суду поставлено крапку у справі за позовом Насірова Р.М. до ДФС України, за допомогою якої обвинувачений намагався поза межами кримінального провадження змінити судовим рішенням окремі обставини кримінального правопорушення, обвинувальний акт у якому незабаром має бути переданий на розгляд з Шевченківського районного суду міста Києва до Вищого антикорупційного суду”, — повідомили в преслужбі.
Зазначається, що на необхідності закриття провадження наполягали всі сторони і особи, які подали касаційні скарги: САП, ГПУ, ПАТ “Укргазвидобування”, НАБ України та ДФС України.
Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва, щодо права екс-голови ДФС Романа Насірова ухвалювати рішення на надання податкової розстрочки компаніям.
Нагадаємо, раніше Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва, щодо права екс-голови ДФС Романа Насірова ухвалювати рішення на надання податкової розстрочки компаніям.