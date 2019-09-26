ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Кассационный административный суд Верховного суда Украины закрыл производство по иску экс-головы Государственной фиксальных службы Романа Насирова к ГФС Украины относительно установления наличия и отсутствия полномочий при рассрочке налогового долга компаниям, связанных с экс-нардепом Александром Онищенко. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
“После двух лет судебных разбирательств Кассационным административным судом Верховного суда поставлена точка в деле по иску Насирова Р.М. к ГФС Украины, с помощью которых обвиняемый пытался вне уголовного производства сменить судебным решением отдельные обстоятельства уголовного преступления обвинительный акт в котором вскоре должен быть передан на рассмотрение из Шевченковского районного суда города Киева в Высший антикоррупционного суда”, — сообщили в прес-центре.
Отмечается, что на необходимости закрытия производства настаивали все стороны и лица, подавшие кассационные жалобы: САП, ГПУ, ПАО “Укргаздобыча”, НАБ Украины и ГФС Украины.
Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, о праве экс-главы ГФС Романа Насирова принимать решение на предоставление налоговой рассрочки компаниям.
Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева, о праве экс-главы ГФС Романа Насирова принимать решение на предоставление налоговой рассрочки компаниям.