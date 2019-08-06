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Справа Мартиненка: засідання перенесли

Справа Мартиненка: засідання перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні переніс засідання у справі за обвинуваченням екс-народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Шевченківського суду.

“Засідання перенесли тому що одна із суддів колегії наразі перебуває на лікарняному”, — сказали в прес-службі.

Також, зазначили, що наразі точної дати судового засідання не має.

Нагадаємо, у справі Мартиненка дослідили висновки державного аудитора.

Як повідомляв УНН, справа Мартиненка у суді вже рік.

Раніше суд призначив економічну експертизу у справі екс-депутата Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП “СхідГЗК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екс-нардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП “НАЕК “Енергоатом”.

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