Справа Мартиненка: засідання перенесли

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні переніс засідання у справі за обвинуваченням екс-народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Шевченківського суду.