Дело Мартыненко: заседание перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский райсуд Киева сегодня перенес заседание по делу по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП “НАЭК “Энергоатом” и ГП “ВостГОК”. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Шевченковского суда.
“Заседание перенесли потому что одна из судей коллегии сейчас находится на больничном”, — сказали в пресс-службе.
Также, отметили, что пока точной даты судебного заседания нет.
Напомним, по делу Мартыненко исследовали выводы государственного аудитора.
Как сообщал УНН, дело Мартыненко в суде уже год.
Ранее суд назначил экономическую экспертизу по делу экс-депутата Николая Мартыненко.
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардепа Мартыненко был задержан и сообщенную ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП “ВостГОК” (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч .1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП “НАЭК “Энергоатом”.