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Справа Гримчака: ВАКС закрив провадження щодо Овдієнка через його смерть

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо обвинувачення ймовірного спільника заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака — Ігоря Овдієнка через його смерть. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Цитата

“У вівторок, 30 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення помічника колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Провадження закрили на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку зі смертю обвинуваченого”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що ВАКС зупинив судове провадження щодо Ігоря Овдієнка до його одужання.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням Гримчака та його помічника.

Як повідомлялося, торік 14 серпня затримали Юрія Гримчака і його “помічника”. За версією слідства, підозрювані вимагали понад 1 мільйон доларів за надання “певних послуг”.

Українські Національні Новини

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