Дело Грымчака: ВАКС закрыл производство касательно Овдиенко в связи с его смертью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению вероятного сообщника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака — Игоря Овдиенко в связи с его смертью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
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“Во вторник, 30 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда постановила закрыть уголовное производство по обвинению помощника бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Производство закрыли на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого”, — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ВАКС остановил судебное производство в отношении Игоря Овдиенко до его выздоровления.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению Грымчака и его помощника.
Как сообщалось, в прошлом году 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 миллиона долларов за предоставление “определенных услуг”.