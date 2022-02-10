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Справа “Глибоководного випуску”: слідство назвало імена компаній-співучасників Руслана Тарпана

Справа “Глибоководного випуску”: слідство назвало імена компаній-співучасників Руслана Тарпана

Київ • УНН

 • 12087 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У справі за фактом розкрадання державних коштів на проекті “Глибоководний випуск” слідчі встановили перелік компаній-співучасників головного підозрюваного Руслана Тарпана. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду, повідомляє УНН.

Цитата

“У подальшому ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) залучив до вчинення злочину ряд службових осіб підконтрольних йому підприємств, зокрема ПП „Ремерцентр“, ПП „Інно-Трейдінг“, ПП „Грандстиль“ та ПП „Будрембізнес“, фіктивних підприємств, Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації, що у різні періоди часу виконували функції замовника будівництва, які мали забезпечити реалізацію розробленого ним плану заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи”, — йдеться в документі.

Раніше

Правоохоронці описали роль Тарпана у схемах з розкрадання держкоштів на “Глибоководному випуску” та наголосили — у цій справі Тарпан ще й здійснив замах на заволодіння майже 180 млн грн з бюджету.

Загалом на проекті “Глибоководного випуску” Тарпан, за обвинуваченням правоохоронців, може бути причетним до розкрадання близько 300 млн грн.

Нагадаємо

У справі “Глибоководного випуску” Тарпану наприкінці минулого року було обрано запобіжний захід у вигляді заочного арешту, оскільки він зараз переховується від слідства за межами України.

Тут йому, за словами правоохоронців, загрожує до 12 років позбавлення волі.

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