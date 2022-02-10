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15 марта, 19:03 • 105297 просмотра

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Дело “Глубоководного выпуска”: следствие назвало имена компаний-соучастников Руслана Тарпана

Дело “Глубоководного выпуска”: следствие назвало имена компаний-соучастников Руслана Тарпана

Киев • УНН

 • 12083 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В деле по факту хищения государственных средств на проекте “Глубоководный выпуск” следователи установили перечень компаний-соучастников главного подозреваемого Руслана Тарпана. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда, сообщает УНН.

Цитата

“В дальнейшем ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) привлек к совершению преступления ряд служебных лиц подконтрольных ему предприятий, в частности ООО "Ремерцентр“, ЧП "Инно-Трейдинг“, ЧП "Грандстиль" и ЧП "Будрембизнес“, фиктивных предприятий, Главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации и Главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской областной государственной администрации, что в разные периоды времени выполняли функции заказчика строительства, которые должны были обеспечить реализацию разработанного им плана завладения бюджетными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением и внесения заведомо недостоверных данных в официальные документы”, — говорится в документе.

Ранее

Правоохранители описали роль Тарпана в схемах по хищению госсредств на “Глубоководном выпуске” и отметили — в этом деле Тарпан еще и совершил покушение на завладение почти 180 млн грн из бюджета.

В целом на проекте “Глубоководного выпуска” Тарпан, по обвинению правоохранителей, может быть причастен к хищению около 300 млн грн.

Напомним

В деле “Глубоководного выпуска” Тарпану в конце прошлого года было избрано меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку он сейчас скрывается от следствия за пределами Украины.

Здесь ему, по словам правоохранителей, грозит до 12 лет лишения свободы.

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