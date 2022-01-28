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У справі "Глибоководного випуску" Тарпан здійснив замах на заволодіння майже 180 млн грн з бюджету, - суд

У справі "Глибоководного випуску" Тарпан здійснив замах на заволодіння майже 180 млн грн з бюджету, - суд

Київ • УНН

 • 16398 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Один з епізодів кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів на проекті "Глибоводного випуску" стосується замаху підозрюваного Руслана Тарпана на заволодіння майже 180 млн грн. Про це йдеться в Ухвалі Київського районного суду м. Одеси, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що замах на заволодіння грошовими коштами було скоєно шляхом складання підроблених документів щодо вартості використаних у будівництві "Глибоководного випуску" матеріалів, об'єму та вартості виконаних будівельних робіт та надання їх для оплати замовником.

Цитата

"За цією схемою службові особи ПП "Ремерцентр" відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку понесені витрати за завищеними цінами на придбання труби і комплектуючих до неї та виконання будівельних робіт, а також виконання робіт, пов'язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебнем, які фактично не виконувались, а службові особи ГУКБ ООДА, відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому об'єкту, в свою чергу, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, чим підтвердити придбання труб та комплектуючих до неї та виконання цих робіт за завищеною вартістю.

Таким чином, організована ОСОБА_1 злочинна група (Руслана Тарпана, - ред) безпідставно створила кредиторську заборгованість ГУКБ ООДА та ГУРІЕ ООДА перед ПП "Ремерцентр" на загальну суму 177 411 423,87 грн, однак не змогла довести свої протиправні дії до кінця через відсутність відповідного фінансування, чим вчинила замах на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі", - йдеться в ухвалі.

Вказана кредиторська заборгованість виникла у результаті підписання трьох актів приймання виконаних робіт на суми: 93 810 127,78 грн; 8 601 135,07 грн; 75 000 161,02 грн.

"У зв'язку з несплатою грошових коштів на підставі вказаних актів приймання виконаних робіт, що містили завідомо недостовірні відомості, посадові особи ПП "Ремерцентр" подали позови до господарських судів, за результатами розгляду яких прийняті рішення про стягнення з ГУКБ ООДА і ГУРІЕ ООДА грошових коштів, враховуючи пеню, штраф та інфляційні витрати, які не сплачені через відсутність відповідного фінансування.

У подальшому грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, були легалізовані шляхом їх переведення у готівку через фіктивні суб'єкти господарської діяльності, погашення кредитів ПП "КФ "Будінвестгрупп", а також використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов'язана із будівництвом вищевказаного об'єкта будівництва, посадовими особами підконтрольних ОСОБА_1 (Тарпану, - ред)", - йдеться в ухвалі суду.

До теми

Загалом на проекті "Глибоководного випуску" Тарпан, за обвинуваченням правоохоронців, може бути причетним до розкрадання майже 300 млн грн.

Нагадаємо

У справі "Глибоководного випуску" Тарпану наприкінці минулого року було обрано запобіжний захід у вигляді заочного арешту, оскільки він зараз переховується від слідства за межами України.

Адвокати підозрюваного зараз намагаються оскаржити арешт, адже він загрожує Тарпану екстрадицією. Старт цієї процедури у прокуратурі готують після рішення апеляційної інстанції щодо міри запобіжного заходу підозрюваного.

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