В деле "Глубоководного выпуска" Тарпан совершил покушение на завладение почти 180 млн грн из бюджета, - суд

Детали

Отмечается, что покушение на завладение денежными средствами было совершено путем составления поддельных документов о стоимости использованных в строительстве "Глубоководного выпуска" материалов, объема и стоимости выполненных строительных работ и предоставление их для оплаты заказчиком.

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"По этой схеме должностные лица ЧП "Ремерцентр" отразили в документах первично-бухгалтерского учета понесенные расходы по завышенным ценам на приобретения трубы и комплектующих к ней и выполнение строительных работ, а также выполнение работ, связанных с засыпкой подводной траншеи песком и щебнем, которые фактически не выполнялись, а должностные лица ГУКБ ООДА, ответственные за осуществление технического надзора по данному объекту, в свою очередь, подписали акты приемки выполненных строительных работ формы № КБ-2в, чем подтвердили приобретение труб и комплектующих к ней и выполнение этих работ по завышенной стоимости.

Таким образом, организованная ОСОБА_1 преступная группа (Руслана Тарпана, - ред) безосновательно создала кредиторскую задолженность ГУКБ ООДА и ГУРИЕ ООДА перед ЧП "Ремерцентр" на общую сумму 177 411 423,87 грн, однако не смогла довести свои противоправные действия до конца ввиду отсутствия соответствующего финансирования, чем совершила покушение на завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере", - говорится в постановлении.

Указанная кредиторская задолженность возникла в результате подписания трех актов приемки выполненных работ на суммы: 93 810 127,78 грн; 8 601 135,07 грн; 75 000 161,02 грн.

"В связи с неуплатой денежных средств на основании указанных актов приемки выполненных работ, которые содержали заведомо недостоверные сведения, должностные лица ЧП "Ремерцентр" подали иски в хозяйственные суды, по результатам рассмотрения которых приняты решения о взыскании с ГУКБ ООДА и ГУРИЕ ООДА денежных средств, учитывая пеню, штраф и инфляционные расходы, которые не оплачены ввиду отсутствия соответствующего финансирования.

В дальнейшем денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, были легализованы путем их перевода в наличные через фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, погашения кредитов ПП "КФ "Стройинвестгрупп", а также использованы при осуществления хозяйственной деятельности, которая не связана со строительством вышеуказанного объекта строительства, должностными лицами подконтрольных ОСОБА_1 (Тарпану, - ред)", - говорится в постановлении суда.

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В целом на проекте "Глубоководного выпуска" Тарпан, по обвинению правоохранителей, может быть причастен к хищению почти 300 млн грн.

Напомним

В деле "Глубоководного выпуска" Тарпану в конце прошлого года было избрано меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку он сейчас скрывается от следствия за пределами Украины.

Адвокаты подозреваемого сейчас пытаются обжаловать арест, ведь он грозит Тарпану экстрадицией. Старт этой процедуры в прокуратуре готовят после решения апелляционной инстанции относительно меры пресечения подозреваемому.