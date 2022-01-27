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Шахед-136

Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру та Левіну

Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Мангеру та Левіну

Київ • УНН

 • 16348 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Клопотання прокурора про продовження строків тримання Мангера та Левіна під вартою задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Мангеру до 27 березня без визначення розміру застави. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Левіну до 27 березня визначення розміру застави”, — сказала суддя.

Що було раніше

У січні 2022 року Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Доповнення

Прокуратура просить призначити Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

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