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Шахед-136

Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою

Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою

Київ • УНН

 • 14766 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Цитата

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Суд 7 грудня 2021 року продовжив щодо Мангера строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 4 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави.

Доповнення

Прокуратура просить призначити Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

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