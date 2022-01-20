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15 марта, 19:03 • 107279 просмотра

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Дело Гандзюк: суд оставил Мангера под стражей

Дело Гандзюк: суд оставил Мангера под стражей

Киев • УНН

 • 14765 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого обвиняют в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Цитата

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Детали

Суд 7 декабря 2021 года продлил в отношении Мангера срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 февраля 2022 года включительно без определения размера залога.

Дополнение

Прокуратура просит назначить Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, по данным следствия, глава Херсонского облсовета Мангер и экстрадированый в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 28, Ч. 2 ст. 121 УК Украины)”.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

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