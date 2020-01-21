Справа довжиною в життя: цього тижня суд вкотре розгляне справу експрокурора Нечипоренка

“Останні кілька місяців сторона обвинувачення фактично зриває судові засідання... Це відбувається тому, що справа очевидно сфабрикована. Як кажуть у народі: шита білими нитками. Прокуратура апріорі не може висунути обґрунтованого законного звинувачення. І свої помилки теж визнати не може. Вони вибрали позицію затягування. Але це — шлях у нікуди. Рано чи пізно всі звинувачення з мого підзахисного їм зняти доведеться. Наступне судове засідання призначене на 23 січня. Побачимо, чи виконає прокуратура свій прямий обов’язок — представляти у суді обвинувачення”, — повідомив УНН адвокат Нечипоренка Олег Пушкар під час попереднього засідання.

Зазначимо, що останнє судове засідання у цій справі відбулось 24 грудня 2019 року.

Саме досудове рослідування щодо колишнього прокурора триває безпрецедентно довго — понад 4 роки.

Зі слів адвокатів, через те, що “сторона обвинувачення своєю неявкою умисно зриває судове засідання”, Шевченківський районний суд 2 роки поспіль залишає справу на стадії ознайомлення з письмовими доказами.