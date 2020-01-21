Справа довжиною в життя: цього тижня суд вкотре розгляне справу експрокурора Нечипоренка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Цього тижня у Шевченківському районному суді міста Києва вкотре відбудеться судове засідання у справі відносно колишнього прокурора Сергія Нечипоренка. Справа понад два роки перебуває на стадії ознайомлення з письмовими доказами. Вона нікуди не рухається тому, що прокурори просто не з‘являються до суду, передає УНН.
“Останні кілька місяців сторона обвинувачення фактично зриває судові засідання... Це відбувається тому, що справа очевидно сфабрикована. Як кажуть у народі: шита білими нитками. Прокуратура апріорі не може висунути обґрунтованого законного звинувачення. І свої помилки теж визнати не може. Вони вибрали позицію затягування. Але це — шлях у нікуди. Рано чи пізно всі звинувачення з мого підзахисного їм зняти доведеться. Наступне судове засідання призначене на 23 січня. Побачимо, чи виконає прокуратура свій прямий обов’язок — представляти у суді обвинувачення”, — повідомив УНН адвокат Нечипоренка Олег Пушкар під час попереднього засідання.
Зазначимо, що останнє судове засідання у цій справі відбулось 24 грудня 2019 року.
Саме досудове рослідування щодо колишнього прокурора триває безпрецедентно довго — понад 4 роки.
Зі слів адвокатів, через те, що “сторона обвинувачення своєю неявкою умисно зриває судове засідання”, Шевченківський районний суд 2 роки поспіль залишає справу на стадії ознайомлення з письмовими доказами.