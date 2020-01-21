Дело длиною в жизнь: на этой неделе суд в очередной раз рассмотрит дело экс-прокурора Нечипоренко

"Последние несколько месяцев сторона обвинения фактически срывает судебные заседания ... Это происходит потому, что дело очевидно сфабриковано. Как говорят в народе: шито белыми нитками. Прокуратура априори не может выдвинуть обоснованного законного обвинения. И свои ошибки тоже признать не может. Они выбрали позицию затягивания. Но это - путь в никуда. Рано или поздно все обвинения с моего подзащитного им снять придется. Следующее судебное заседание назначено на 23 января. Посмотрим, выполнит ли прокуратура свою прямую обязанность - представлять в суде обвинения", - сообщил УНН адвокат Нечипоренко Олег Пушкарь во время предыдущего заседания.

Отметим, что последнее судебное заседание по этому делу состоялось 24 декабря 2019 года.

Именно досудебное расследование в отношении бывшего прокурора продолжается беспрецедентно долго - более 4 лет.

По словам адвокатов, потому, что "сторона обвинения своей неявкой умышленно срывает судебное заседание", Шевченковский районный суд 2 года подряд оставляет дело на стадии ознакомления с письменными доказательствами.