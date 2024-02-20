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Справа Деркача: ВАКС здійснюватиме спеціальне судове провадження, засідання призначено на 19 березня

Справа Деркача: ВАКС здійснюватиме спеціальне судове провадження, засідання призначено на 19 березня

Київ • УНН

 • 26960 перегляди

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження щодо народного депутата Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні за отримання 567 000 доларів від російських спецслужб для підриву України.

Вищий антикорупційний суд постановив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно нардепа III-IX скликань Андрія Деркача, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні. Засідання у справі призначено на 19 березня, повідомляє САП, передає УНН.

"20 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження стосовно народного депутата III-IX скликань, який упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - повідомляють в САП.

Зазначається, що наступне засідання у справі призначено на 19 березня.

Згідно з матеріалами справи, мова йде про Андрія Деркача.

Нагадаємо

У вересні 2022 року Андрію Деркачу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Також його оголосили у розшук.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
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