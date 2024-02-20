Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.
Высший антикоррупционный суд постановил осуществлять специальное судебное производство в отношении нардепа III-IX созывов Андрея Деркача, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении. Заседание по делу назначено на 19 марта, сообщает САП, передает УНН.
"20 февраля 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об осуществлении специального судебного производства в отношении народного депутата III-IX созывов, который в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - сообщают в САП.
Отмечается, что следующее заседание по делу назначено на 19 марта.
Согласно материалам дела, речь идет об Андрее Деркаче.
Напомним
В сентябре 2022 года Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск.
Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта
Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.
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