Споживання електроенергії суттєво зростає через хмарну погоду - Укренерго

Ексклюзив
08:46 • 630 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 2186 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 7294 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 32506 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 36445 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50452 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 75638 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39562 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30627 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51079 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 630 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51079 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week9 вересня, 07:45
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Споживання електроенергії суттєво зростає через хмарну погоду - Укренерго

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В Україні зросло споживання електроенергії на 5,4% порівняно з попереднім днем. Причина – хмарна погода, що знижує ефективність сонячних електростанцій.

Споживання електроенергії суттєво зростає через хмарну погоду - Укренерго

Через наявну ситуацію, фахівці радять перенести активне енергоспоживання на денний час. Про це передає УНН із посиланням на "Укренерго".

Деталі

Споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30, воно було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи СЕС.  

- ідеться у дописі "Укренерго".

Також в компанії зазначили, що через негоду знеструмлені 49 населених пунктів у двох областях України.

Дані про максимум споживання

11 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня – у середу, 10 вересня.

Важлива інформація

Енергетики наголошують:

Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час – наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00

- інформує пресслужба  «Укренерго».

Додається:

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо

Станом на 3 вересня зазначалося, що в Україні енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів поки не передбачено.

Ігор Тележніков

