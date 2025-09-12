Споживання електроенергії суттєво зростає через хмарну погоду - Укренерго
Київ • УНН
В Україні зросло споживання електроенергії на 5,4% порівняно з попереднім днем. Причина – хмарна погода, що знижує ефективність сонячних електростанцій.
Через наявну ситуацію, фахівці радять перенести активне енергоспоживання на денний час. Про це передає УНН із посиланням на "Укренерго".
Деталі
Споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30, воно було на 5,4% більшим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина – хмарна погода у західних та центральних регіонах України, яка знижує ефективність роботи СЕС.
Також в компанії зазначили, що через негоду знеструмлені 49 населених пунктів у двох областях України.
Дані про максимум споживання
11 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що і максимум попереднього дня – у середу, 10 вересня.
Важлива інформація
Енергетики наголошують:
Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час – наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00
Додається:
Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо
Станом на 3 вересня зазначалося, що в Україні енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів поки не передбачено.