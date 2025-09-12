$41.210.09
Эксклюзив
08:46 • 598 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 2150 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 7262 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 32487 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 36429 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50443 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 75617 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39559 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30626 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51063 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Потребление электроэнергии существенно растет из-за облачной погоды - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Украине выросло потребление электроэнергии на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Причина – облачная погода, снижающая эффективность солнечных электростанций.

Потребление электроэнергии существенно растет из-за облачной погоды - Укрэнерго

Из-за сложившейся ситуации специалисты советуют перенести активное энергопотребление на дневное время. Об этом передает УНН со ссылкой на «Укрэнерго».

Детали

Потребление электроэнергии растет. По состоянию на 9:30, оно было на 5,4% больше, чем в это же время предыдущего дня – в четверг. Причина – облачная погода в западных и центральных регионах Украины, которая снижает эффективность работы СЭС.  

- говорится в сообщении «Укрэнерго».

Также в компании отметили, что из-за непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях Украины.

Данные о максимуме потребления

11 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в среду, 10 сентября.

Важная информация

Энергетики подчеркивают:

Необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время – сейчас сохраняется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 15:00

- информирует пресс-служба  «Укрэнерго».

Добавляется:

Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Напомним

Игорь Тележников

Экономика
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина