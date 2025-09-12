Потребление электроэнергии существенно растет из-за облачной погоды - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине выросло потребление электроэнергии на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Причина – облачная погода, снижающая эффективность солнечных электростанций.
Из-за сложившейся ситуации специалисты советуют перенести активное энергопотребление на дневное время. Об этом передает УНН со ссылкой на «Укрэнерго».
Детали
Потребление электроэнергии растет. По состоянию на 9:30, оно было на 5,4% больше, чем в это же время предыдущего дня – в четверг. Причина – облачная погода в западных и центральных регионах Украины, которая снижает эффективность работы СЭС.
Также в компании отметили, что из-за непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях Украины.
Данные о максимуме потребления
11 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в среду, 10 сентября.
Важная информация
Энергетики подчеркивают:
Необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время – сейчас сохраняется. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 15:00
Добавляется:
Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).