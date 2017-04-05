Спортом столиці займатиметься окреме управління

Йдеться про те, аби створити Департамент молоді та спорту КМДА шляхом виділу управління молоді та спорту з нинішнього Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Депутати переконані: це дозволить більш ефективно та структуровано розвивати даний напрямок у столиці.

У відомстві зазначили, що кабінет міністрів України ще у 2012 році рекомендував міській раді створити окремий структурний підрозділ з питань молоді та спорту. Торік порушило вказане питання перед Київською державною адміністрацією і Міністерство молоді та спорту.

Проект рішення про виділення окремого структурного підрозділу з питань молоді та спорту мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНН, в КМДА розповіли про розважальні зони в столиці до Євробачення.