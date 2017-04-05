Спортом столиці займатиметься окреме управління
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення “Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради”, який передбачає розділення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА на дві різні профільні установи. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Йдеться про те, аби створити Департамент молоді та спорту КМДА шляхом виділу управління молоді та спорту з нинішнього Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.
Депутати переконані: це дозволить більш ефективно та структуровано розвивати даний напрямок у столиці.
У відомстві зазначили, що кабінет міністрів України ще у 2012 році рекомендував міській раді створити окремий структурний підрозділ з питань молоді та спорту. Торік порушило вказане питання перед Київською державною адміністрацією і Міністерство молоді та спорту.
Проект рішення про виділення окремого структурного підрозділу з питань молоді та спорту мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв УНН, в КМДА розповіли про розважальні зони в столиці до Євробачення.