Спортом столицы будет заниматься отдельное управление

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72204 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167870 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123294 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120826 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114718 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105736 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103807 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158677 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения “О некоторых вопросах деятельности исполнительного органа Киевского городского совета", который предусматривает разделение Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА на две разные профильные учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Речь идет о том, чтобы создать Департамент молодежи и спорта КГГА путем выделения управления молодежи и спорта с нынешнего Департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Депутаты убеждены: это позволит более эффективно и структурировано развивать данное направление в столице.

В ведомстве отметили, что кабинет министров Украины еще в 2012 году рекомендовал городском совете создать отдельное структурное подразделение по вопросам молодежи и спорта. В прошлом году возбудило указанный вопрос перед Киевской государственной администрацией и Министерство молодежи и спорта.

Проект решения о выделении отдельного структурного подразделения по вопросам молодежи и спорта имеют также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о развлекательных зоны в столице на Евровидение.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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