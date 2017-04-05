Спортом столицы будет заниматься отдельное управление
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения “О некоторых вопросах деятельности исполнительного органа Киевского городского совета", который предусматривает разделение Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА на две разные профильные учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Речь идет о том, чтобы создать Департамент молодежи и спорта КГГА путем выделения управления молодежи и спорта с нынешнего Департамента образования и науки, молодежи и спорта.
Депутаты убеждены: это позволит более эффективно и структурировано развивать данное направление в столице.
В ведомстве отметили, что кабинет министров Украины еще в 2012 году рекомендовал городском совете создать отдельное структурное подразделение по вопросам молодежи и спорта. В прошлом году возбудило указанный вопрос перед Киевской государственной администрацией и Министерство молодежи и спорта.
Проект решения о выделении отдельного структурного подразделения по вопросам молодежи и спорта имеют также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о развлекательных зоны в столице на Евровидение.